Як інформує Metro, всередині упаковки був гострий предмет, схожий на лезо бритви.

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Інцидент стався одного дня, коли жінка, її син та кілька його друзів приїхали на відпочинок до озера, щоб разом половити крабів. Коли хлопчики пригощалися, то випадково натрапили на лезо.

Жінка була шокована цією знахідкою й навіть думати не хотіла, що могло б статися, якби діти не помітили сторонній предмет. Вона одразу ж повернула бракований товар у кіоск, однак персонал пояснив, що це не лезо, а частина механізму, який використовують для нарізання картоплі.

Коли я підійшла до співробітниці з проханням пояснити, як це могло трапитися, та глянула на пакування й відповіла: "Ні, це не лезо бритви, воно відірвалося від машини, якою ми ріжемо картоплю". Потім продавчиня забрала у мене пакет, щоб викинути у смітник разом із залишками чипсів, передала 5 фунтів й додала: "Я поверну вам вдвічі більше грошей, тримайте,

– згадала британка.

Жінка була шокована реакцією закладу.

"Мене не задовольнила їхня відповідь. Хочеться почути щире вибачення і визнання серйозності можливих наслідків. Це, безумовно, відштовхнуло мене від самої думки коли-небудь туди повернутися", — додала вона.



Що жінка знайшла в упаковці картоплі фрі / Фото SWNS

Як прокоментував цей інцидент представник The View Fish and Chips

Керівник The View Fish and Chips наступного дня написав клієнтці повідомлення, висловивши свій жаль.

"Ми торгуємо майже 10 років й ніколи не стикалися з чимось подібним раніше. Уже зв'язались з виробником даного пристрою, щоб отримати будь-яку інформацію про те, як це могло статися", – пояснив він.