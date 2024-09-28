Як пише The Mirror, один з чоловіків спробував припаркувати машину на своїй вулиці, але виявив, що його сусід поставив конуси поруч із бордюром, щоб зарезервувати для себе паркувальне місце.

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Коли він спробував зрушити їх з місця, то виявили, що вони були прикручені болтами до асфальту.

Мій сусід прикрутив два конуси до асфальту на нашій вулиці. Для мене це в новинку. Зазвичай я просто в'їжджаю в них заднім ходом, щоб зрушити їх. Але цей не зрушився з місця. Він був прикручений. Два з них,

– написав він.

Якою може бути помста

Чоловік разом з іншими сусідами готує план помсти. Люди у соцмережах почали ділитися ідеями:

"Зріжте верхівки й залиште тільки нижню чверть",

"Просто дай задній хід або проїдься по них, вони все одно відламуються біля основи".

"Простір перед будинком на дорозі не належить домовласнику, він належить окружній раді і є громадською дорогою. Ви не можете резервувати простір таким чином".

Кілька людей закликали домовласника зв'язатися з місцевою радою і повідомити, що його сусід виставляє конуси на дорогу.

Довідка. Згідно з Кодексом дорожнього руху, паркуватися біля чужого будинку можна тільки в тому разі, якщо ви не загороджуєте вхід, і у домовласників залишається місце для в'їзду і виїзду.