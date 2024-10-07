Про свій досвід він розповів на сторінці у тіктоці.

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Що було у валізі

Чоловік зізнався, що сподівався знайти у валізі якийсь скарб, або коштовність.

Подивимося, чи буде з неї якийсь толк. Чи зможу бодай повернути витрачене? Це буде купа всякого добра чи непотріб? Уявіть, якщо зараз відкрию її, а там справжній Rolex,

– сказав Лоу в ролику.

Він додав, що сама валіза коштує близько 60 фунтів (більш як 3 тисячі гривень), тож він вже повернув щонайменше половину своїх грошей. Якщо вірити етикетці на ручці, то багаж загубив пасажир, який летів з Куала-Лумпура (Малайзія) до Лондона у жовтні 2021 року.

Що було у загубленій валізі: дивіться відео

Відкривши валізу, блогер знайшов:

коробочку з картками покемонів,

одяг,

набір тестів на коронавірус,

вітаміни.

Втім, найцікавіше чекало британця попереду – серед речей був захований iPhone й зарядний пристрій до нього.

Чому чоловіку стало зле

Попри таку вдачу, чоловік зізнався, що почувається погано.

Ой, тепер мені погано, бо відчуваю себе злодієм, який поцупив чиюсь валізу. Якось неправильно це все. Мені обов'язково треба знайти власника. Цікаво, невже аеропорт має право продавати чужі речі?,

– поцікавився він у підписників.

Еллі вирішив увімкнути iPhone, щоб зв'язатися з власником загубленої валізи. Цікаво, що цей ролик зібрав понад 40 тисяч переглядів й безліч коментарів. Користувачі мережі почали активно обговорювати побачене. Ось, які коментарі вони залишали: