Однак, як пише Daily Mail, правда, що ховається за кадрами, багатьох розчарує.

Що зафіксували на відео

У майже десятисекундному ролику видно, як волохата, схожа на людину істота притулилася до дерева в лісі та жує вкриту листям гілку. Коли ж ця міфічна істота помітила, що за нею спостерігають, то відеозйомка обірвалася, бо спостерігач у страху і поспіху втік з місця події.

Я просто оглядав визначні пам'ятки та насолоджувався днем і побачив щось вдалині. Найстрашніший момент у моєму житті, і я справді думаю, що спіймав чортового Бігфута на камеру в Паралельному лісі. Я все ще трясуся, коли друкую це,

– написав автор.

Чоловік зафіксував снігову людину: дивіться відео

Однак згодом у мережі з'явилося ще одне відео, яке показує великого волохатого звіра з іншого ракурсу, що з'являється з-за дерев, щоб станцювати під пісню "Turn Down for What".

Що це було насправді

З'ясувалося, що спочатку вірусний кліп замислювався як тизер-анонс, покликаний "підняти інтерес місцевих жителів до майбутньої реклами магазину", але зараз магазину доводиться "відбиватися" від мисливців за викриттями.

Співвласниця Bigfoot Head Shop розповіла, що не очікувала, що відео пошириться зі швидкістю лісової пожежі, проте відчутного зростання обсягів продажів все одно поки не спостерігається.



Що це було насправді / Фото Daily Mail

Реакція соцмереж

Багато хто поділився своїми думками з приводу цього явища в соціальних мережах. Одні єхидно зазначають, що все виглядає не так однозначно, оскільки відео "дуже реалістичне". Ось, що вони пишуть у мережі: