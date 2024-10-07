Як пише Mirror, чоловік, на ім'я Зак Джонс витратив на номер лише 12,80 фунтів стерлінгів (695 гривень).

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Відомо, що Зак зупинився у готелі The Highbury в Блекпулі, Англія. Чоловік поділився результатами свого дослідження у соцмережах. На оприлюднених кадрах 27-річний хлопець висвітлив підозрілі плями на стінах своєї кімнати.

Він зробив висновок, що це була "найгірша перевірка ультрафіолетовим світлом, яку він коли-небудь робив", і поклявся, що швидше повернеться додому, ніж буде миритися з такими низькими стандартами.

Кімната була найгіршою з тих, де я зупинявся, попри ціну, і я був вражений, коли власник сказав, що сніданок був включений у ціну!,

– зізнався чоловік.

Що показала перевірка: дивіться відео

Реакція соцмереж

Люди у мережі погодилися з жахливою реакцією Зака. Ось, які коментарі вони залишали під відео:

"Спочатку я думав, що це було не так вже й погано, але після цього я більше не зупинятимуся в мережевих готелях".

"Чорт забирай, ні".

Зак виїхав рано, але не мав жодних проблем з персоналом готелю, оскільки вони були "доброзичливими". Він також не очікував повернення грошей, кажучи, що ціна була "виправдана" через якість номера і низьку вартість.

Довідка. Ультрафіолет – це невидиме для людського ока електромагнітне випромінювання з довжиною хвилі коротшою, ніж видиме світло, але довшою за рентгенівське випромінювання. Назва "ультрафіолет" походить від латинського слова "ultra" (понад) та "violet" (фіолетовий), оскільки він починається за межами фіолетового світла видимого спектру.