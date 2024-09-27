Як пише CBC, зрештою чоловік наважився перевірити, чи ця історія правдива.

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Що розповідала легенда

Згідно з легендою, таксі провалилось крізь лід на озері Лардер по дорозі на різдвяну вечірку, везучи алкоголь та премії для місцевих золотошукачів. Але дехто з людей стверджував, що всередині машини були й золоті злитки.

Зростаючи у містечку, ми всі чули легенду, але кожен, з ким ти розмовляв, розповідав свою версію,

– пригадав Плогер.

Чоловік витратив 35 років на пошуки затонулого транспортного засобу. Одного дня під час риболовлі чоловікові пощастило натрапити на слід за допомогою бічного тепловізора. Згодом він повернувся у це місце, але вже з дайверами.

Що знайшли на дні озера

На жаль, всередині REO Flying Cloud 1929 року випуску золота не було, але шукачі скарбів помітили шість пляшок алкоголю.



Що було всередині авто / Фото Jason Ploeger

Пізніше Джейсон поговорив з дочкою одного з п'яти чоловіків, які були у таксі в той день, і дізнався, що компанія справді прямувала на різдвяну вечірку до шахти Мартін-Берд, але машина раптом почала провалюватися під лід. Водієві та пасажирам пощастило, що обійшлось без жертв.