Як пише CBC, зрештою чоловік наважився перевірити, чи ця історія правдива.
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Що розповідала легенда
Згідно з легендою, таксі провалилось крізь лід на озері Лардер по дорозі на різдвяну вечірку, везучи алкоголь та премії для місцевих золотошукачів. Але дехто з людей стверджував, що всередині машини були й золоті злитки.
Зростаючи у містечку, ми всі чули легенду, але кожен, з ким ти розмовляв, розповідав свою версію,
– пригадав Плогер.
Чоловік витратив 35 років на пошуки затонулого транспортного засобу. Одного дня під час риболовлі чоловікові пощастило натрапити на слід за допомогою бічного тепловізора. Згодом він повернувся у це місце, але вже з дайверами.
Що знайшли на дні озера
На жаль, всередині REO Flying Cloud 1929 року випуску золота не було, але шукачі скарбів помітили шість пляшок алкоголю.
Що було всередині авто / Фото Jason Ploeger
Пізніше Джейсон поговорив з дочкою одного з п'яти чоловіків, які були у таксі в той день, і дізнався, що компанія справді прямувала на різдвяну вечірку до шахти Мартін-Берд, але машина раптом почала провалюватися під лід. Водієві та пасажирам пощастило, що обійшлось без жертв.