Як пише CBC, зрештою чоловік наважився перевірити, чи ця історія правдива.

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Що розповідала легенда

Згідно з легендою, таксі провалилось крізь лід на озері Лардер по дорозі на різдвяну вечірку, везучи алкоголь та премії для місцевих золотошукачів. Але дехто з людей стверджував, що всередині машини були й золоті злитки.

Зростаючи у містечку, ми всі чули легенду, але кожен, з ким ти розмовляв, розповідав свою версію,
– пригадав Плогер.

Чоловік витратив 35 років на пошуки затонулого транспортного засобу. Одного дня під час риболовлі чоловікові пощастило натрапити на слід за допомогою бічного тепловізора. Згодом він повернувся у це місце, але вже з дайверами.

Що знайшли на дні озера

На жаль, всередині REO Flying Cloud 1929 року випуску золота не було, але шукачі скарбів помітили шість пляшок алкоголю.

Що було всередині авто
Що було всередині авто / Фото Jason Ploeger

Пізніше Джейсон поговорив з дочкою одного з п'яти чоловіків, які були у таксі в той день, і дізнався, що компанія справді прямувала на різдвяну вечірку до шахти Мартін-Берд, але машина раптом почала провалюватися під лід. Водієві та пасажирам пощастило, що обійшлось без жертв.