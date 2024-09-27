Як пише Army Times, окружний суддя США Марк Мастроянні постановив, що Федеральний уряд несе основну відповідальність за нічне зіткнення за участю чоловіка на снігоході.

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Що сказав суддя

У своєму рішенні суддя звинуватив обидві сторони в аварії. Він сказав, що уряд несе 60% відповідальності за паркування вертольота на снігохідній стежці. Водночас він розкритикував Джеффа Сміта за:

небезпечне керування снігоходом,

перевищення швидкості,

носіння тонованих окулярів.

Чоловік зажадав 9,5 мільйона доларів як відшкодування збитків, щоб покрити свої медичні витрати та втрачену зарплату, а також покласти відповідальність за катастрофу на військових.

Ми вдячні судді Мастроянні за вдумливий розгляд складних фактів цієї справи. Ми вважаємо, що справедливість взяла верх і це рішення сприяє громадській безпеці,

– сказав адвокат Сміта Даг Дежардінс.

Адвокати Сміта стверджували, що екіпаж Black Hawk виявив недбалість, припаркувавши замаскований гелікоптер на аеродромі, який рідко використовується, який також використовується, як стежка для снігоходів.

"Суд вважає, що уряд порушив свої обов'язки, не вживши жодних заходів для захисту від очевидного ризику, пов'язаного з тим, що замаскований гелікоптер був припаркований на активній снігохідній трасі, в лісистій місцевості, з настанням темряви. Гелікоптер і місце, де він був припаркований, не висвітлювалися і ніяк не позначалися", – зазначив суддя.