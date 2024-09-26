Як пише "Європейська правда", інцидент стався, коли Стармер звертався до однопартійців у Ліверпулі.

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Тоді він закликав до миру на Близькому Сході.

Я знову закликаю до негайного припинення вогню в Газі, повернення сосисок – заручників – і підтвердження прихильності рішенню про дві держави, визнання Палестинської держави разом з убезпеченим і захищеним Ізраїлем,

– сказав він.

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Довідка. В оригіналі Стармер сказав sausages ("сосиски") – слово, схоже з англійським відповідником слова "заручники" (hostages).

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