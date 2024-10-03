Як пише Daily Star, картина належала авторству Пабло Пікассо.

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Що відомо про картину

У верхньому лівому кутку на картині був характерний підпис іспанського художника, але Луїджі не міг його розпізнати. Багато років по тому його син Андреа вивчав енциклопедію з історії мистецтва й припустив, що це автограф знаменитого художника. Як не дивно, його здогадки виявились правдивими.



Картина Пікассо на старій родинній світлині / Фото Daily Star

Картина, яку дружина власника будинку назвала "жахливим", визнали твором генія живопису й оцінили у неймовірні 6 000 000 євро. Припускають, що полотно, написане між 1930 і 1936 роками, є оригіналом.

Цікаво! Вважається, що це спотворене зображення французького фотографа та художниці Дори Маар, яка була коханкою Пікассо до їхнього розставання у 1945 році. Зауважимо, що загалом Пабло Пікассо створив понад 14 тисяч робіт до своєї смерті у 1973 році.

Луїджі помер задовго до того, як було підтверджено оригінальність шедевра, але його син пообіцяв довести справу до кінця.

Мій батько був родом з Капрі й збирав всілякий мотлох, щоб продати його за безцінь. Він знайшов цю картину ще до мого народження і поняття не мав, хто такий Пікассо, адже був не дуже культурною людиною,

– розповів 60-річний Андреа.

Наразі шедевр зберігається у сховищі в Мілані, а родина звернулася до Фонду Пікассо в Малазі (Іспанія), який має провести остаточну експертизу автентичності.