Однак те, що вона знайшла під час прибирання, здивувало її саму і користувачів тіктока. Більше про це мовиться у відео.
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Жінка покликала на допомогу садівника, який став своєрідною міською знаменитістю, допомагаючи людям, які опинилися в скрутному становищі.
Що було у саду
Жінка повірити не могла, що під зарослим газоном знаходилася доріжка з плит, яка проходила через весь двір.
Я не можу віддячити цій людині, він зробив сад для мене, мого партнера і моїх дітей, щоб вони могли безпечно грати. Він допоміг мені, і я йому безмежно вдячна. Цей сад був у поганому стані, але тепер тут можуть грати мої діти. Величезне вам спасибі,
– написала вона.
Задній двір був "диким місивом із трави й бур'янів". Жінка зазначила, що сад був абсолютно непридатним для прогулянок дітей. Однак садівникові з мотокосою вдалося навести лад і виявити доріжку, що проходить через весь двір.
Реакція соцмереж
Багато користувачів тіктока були шоковані перетворенням саду. Ось, які коментарі вони залишали:
- "Ух ти, все було заховано, молодець, приголомшливо",
- "Приголомшливо, чесно кажучи, обожнюю дивитися такі відео",
- "Чудова робота",
- "Як завжди все добре зроблено".