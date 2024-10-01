На своєму ютуб-каналі Charlie Vlogs він поділився не лише своїми незвичними знахідками, але й дав поради, як купувати речі на секонд-хенді.

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Як правильно купувати речі на секонд-хенді

Чарлі зізнався, що наразі пошук дизайнерських речей займає у нього значно більше часу, аніж раніше, бо продавці щораз стають більш обізнаними у питанні оцінки брендового одягу та взуття.

У них повно взуття від Prada, але за 95 фунтів (близько 5 300 гривень)! Чесно кажучи, це не так вже й погано, втім, я ніколи не заплачу майже 100 фунтів за речі у благодійному магазині. Подивіться, у них ще є Chanel та Viv Westwood. Тут також пристойні ціни,

– наголосив блогер.

Він порадив прискіпливо оцінювати свої покупки, аби не купувати зайвих речей, які вам ніколи не знадобляться. Британець також був на сьомому небі від щастя, коли помітив гавайську сорочку з логотипом Saliba.

Блогер похизувався своєю неймовірною знахідкою на секонд-хенді: дивіться відео

Що цікавого знайшов блогер

Однак наполегливість блогера врешті-решт взяла гору – він придбав кілька майже нових футболок Adidas всього за 5 фунтів стерлінгів (280 гривень), а також футболку Nike за 7,5 фунта (400 гривень).

Як зробити покупки на секонд-хендах більш вдалими

Розробіть план покупок

Перед тим, як іти на секонд-хенд, складіть список речей, які вам потрібні. Це допоможе не захопитися зайвими покупками і зосередитися на пошуку конкретних елементів гардероба.

Вивчайте склад тканин

Звертайте увагу на ярлики та склад тканин. Натуральні матеріали, як-от бавовна, льон, вовна чи шовк, більш довговічні та зручні.

Звертайте увагу на бренди

У секонд-хендах часто трапляються речі відомих брендів, які коштують набагато дешевше, ніж у фірмових магазинах. Перевіряйте речі на наявність автентичних логотипів та якості пошиву, щоб уникнути підробок.