Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Що вигадав чоловік

44-річний батько двох дітей запрошує гостей на різдвяну вечерю, беручи з них гроші за вечерю. Він вирішив вдатися до таких заходів з простої причини – вартість продуктів і організація свята дорожчають, а видатки не перекриваються завдяки отриманим подарункам.

Дружина Нікола спершу не схвалила таке рішення свого коханого. Однак прийняла його позицію та розуміє, чому той пішов на такий крок і хоче, аби всі кошти з оплат пішли на благодійність нужденним.



Чоловік частує гостей розкішною різдвяною вечерею, беручи за це гроші / Фото Africa Images

Цікава деталь! ЗМІ пише, що Рік Картер володіє компанією Lopay, яка займається посередницькими функціями оплати з популярних платформ розваг і послуг. За кожну транзакцію комісія складає 0,79% від кожного платежу карткою чи телефоном, що є значно нижчим за середній рівень в країні, де цей показник перевищує 4%.

Скільки потрібно заплатити за вечерю

Вхідну плату для всіх без винятку він оцінив у 75 фунтів, що є доволі великою сумою для пересічних британців. Попри критику та нерозуміння, чоловік каже, що тільки так Різдво вартує витрат, якщо за нього платитимуть всі. Дружина чоловіка додала, що вони планують зробити так, щоби кожен пенні пішов на благодійність.