Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Книги рекордів Гіннеса.
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Відомо, що рекорд встановив каскадер Кранті Кумар Панікера. Він також відомий як "людина-дрель". Чоловік прийняв виклик на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record у Мілані.
За відведений час Панікера зупинив язиком 57 вентиляторів, чого вистачило, щоб вибороти титул переможця.
Чоловік встановив рекорд: дивіться відео
Як це сприйняли люди у соцмережах
Глядачі були спантеличені новим рекордом, про що написали у коментарях:
- "Чому це взагалі вартує запису?".
- "Як йому не відрізало язик?".
- "Не вважаю це талантом".
- "Лише індійці здатні на таке".
Довідка. Серед інших титулів сміливця в Книзі рекордів Гіннеса – найбільша кількість цвяхів, забитих у ніс молотком за одну хвилину (22) та найважчий автомобіль, який тягнув (1944 кілограма).