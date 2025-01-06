Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм Книги рекордів Гіннеса.

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Відомо, що рекорд встановив каскадер Кранті Кумар Панікера. Він також відомий як "людина-дрель". Чоловік прийняв виклик на зніманнях італійського телесеріалу Lo Show Dei Record у Мілані.

За відведений час Панікера зупинив язиком 57 вентиляторів, чого вистачило, щоб вибороти титул переможця.

Чоловік встановив рекорд: дивіться відео

Як це сприйняли люди у соцмережах

Глядачі були спантеличені новим рекордом, про що написали у коментарях:

"Чому це взагалі вартує запису?".

"Як йому не відрізало язик?".

"Не вважаю це талантом".

"Лише індійці здатні на таке".

Довідка. Серед інших титулів сміливця в Книзі рекордів Гіннеса – найбільша кількість цвяхів, забитих у ніс молотком за одну хвилину (22) та найважчий автомобіль, який тягнув (1944 кілограма).