Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @brittany_sterling.

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На відео видно, як ведучі дозволяють молодій парі скріпити свої присяги поцілунком. І, аби ведучі не зіпсували весільні кадри, подружка нареченої підбігла до ведучих, прошепотіла щось й потягнула їх за руки, щоб відвести вбік. Завдяки цьому Бріттані змогла зробити ідеальний знімок на пам'ять.

Я працюю весільною фотографкою вже 13 років. Зазвичай офіційні особи відходять. Ми обговорили заздалегідь, що хтось має їх відсунути, якщо цього не трапиться. Я вмію редагувати світлини, але так набагато простіше,

– розповіла фотографка.

Що сталося на весіллі: дивіться відео

Реакція соцмереж

Це відео стало вірусним у тіктоці, зібравши велику кількість переглядів, вподобайок та інших реакцій. Користувачі мережі засипали авторку коментарями: