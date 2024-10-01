Як інформує Daily Star, Джош Вільямс працював адміністратором у роботі з клієнтами.

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Він перебував на випробувальному термін, аж раптом через 3 місяці після початку роботи його викликав на нараду начальник і сказав, що той тричі був відсутнім на роботі з безглуздих причин. Одна з причин – використання "засмаги для носа".

Я перебував на випробувальному термін. У мене було два чи три лікарняні, та виправдання, які я використав, були просто страшенно дурними… Справа дійшла до того, що у мене просто було незначне навантаження. Мені просто не давали роботи, тому я почав гуглити на комп'ютері компанії,

– розповів Джош.

Що шукав чоловік

Серед його інтернет-запитів – питання про "невдалий ботокс Саймона Ковелла" та "Чи болять зуби в індички". Чоловік був спантеличений втратою роботи, а тому вирішив опублікувати історію свого звільнення у тіктоці, щоб хоча б трохи заробити.

Проте його відеоролики, опубліковані "згарячу" після звільнення "викликали драматичні зворотні ефекти". Після перегляду цього відео Джошу Вільямсу відмовили в трьох вакансіях нові роботодавці, в результаті чого він почувався "збентеженим і присоромленим". Тому чоловік закликав людей думати, перш ніж щось публікувати в інтернеті.