Як інформує Marca, днями в мережі з'явилися пропозиції щодо роботи в готелі Pestana CR7, що належить Роналду.
Дивіться також Треба бути уважними: жінка виявила моторошну знахідку у пакеті з картоплею фрі
Футболіст шукає людей на різні посади:
- покоївка,
- супервайзер,
- швейцар,
- портьє,
- молодший офіціант.
Які вимоги до кандидатів
Від кандидатів для роботи потрібен високий рівень англійської мови (B2 або C1), а в деяких випадках також потрібна наявність середньої чи вищої професійної освіти. Зарплата на посади керівника становитиме 2300 тисячі євро на місяць. На посаді офіціанта – 1300 тисяч євро.
Що пропонує Роналду своїм працівникам
Майбутнім працівникам також пропонується:
- безстроковий контракт, до якого додаються перепустки до ресторану (тобто оплачується харчування),
- медичне страхування, яке сплатить компанія,
- пільговий тариф бажаючим зупинитися в одному з готелів мережі,
- а також знижка 25% у барах та ресторанах.
Щодо відпустки, то у працівників вона становить 30 днів на рік плюс 20 додаткових днів.