Як інформує Marca, днями в мережі з'явилися пропозиції щодо роботи в готелі Pestana CR7, що належить Роналду.

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Футболіст шукає людей на різні посади:

покоївка,

супервайзер,

швейцар,

портьє,

молодший офіціант.

Які вимоги до кандидатів

Від кандидатів для роботи потрібен високий рівень англійської мови (B2 або C1), а в деяких випадках також потрібна наявність середньої чи вищої професійної освіти. Зарплата на посади керівника становитиме 2300 тисячі євро на місяць. На посаді офіціанта – 1300 тисяч євро.

Що пропонує Роналду своїм працівникам

Майбутнім працівникам також пропонується:

безстроковий контракт, до якого додаються перепустки до ресторану (тобто оплачується харчування),

медичне страхування, яке сплатить компанія,

пільговий тариф бажаючим зупинитися в одному з готелів мережі,

а також знижка 25% у барах та ресторанах.

Щодо відпустки, то у працівників вона становить 30 днів на рік плюс 20 додаткових днів.