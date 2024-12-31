Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на відео, опубліковане на платформі X.

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Головна загадка, яку намагалися розгадати люди у мережі, чому чоловіки пішли на такий небезпечний крок. На кадрах видно, як кілька людей сидять біля вогню, який вони розпалили просто біля колонки.

Чоловіки розвели багаття просто на заправці: дивіться відео

Реакція соцмереж

Пост, що супроводжує відео, зібрав понад 240 тисяч переглядів за чотири дні й викликав бурю критики з боку користувачів соціальних мереж.

"Це чисте безумство. Вони ризикують життями не тільки своїми, а й оточуючих!".

"Такий рівень недбалості просто неймовірний. Невже вони не розуміють, що може статися?".

Багато користувачів закликали до негайних заходів щодо порушників, зазначивши, що такі дії мають каратися законом. Деякі глядачі наголосили на необхідності посилення контролю за дотриманням правил безпеки на заправних станціях. Один із коментаторів запропонував притягнути винних до відповідальності за допомогою записів камер відеоспостереження. Поки місце та обставини інциденту залишаються невідомими.