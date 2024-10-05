Де погуляти у Чернівцях – розкажуть Розваги 24.

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Скансен

До цієї локації вкрай рідко добираються туристи, а дарма. Адже Скансен допомагає відправитися у подорож у часі. Це місце, де відтворена архітектура та побут ХІХ – початку XX століття. На території музею розташовані макети:

кузні,

корчми,

декількох вітряків,

народних хатинок та церкви.

Кожен елемент експозиції реалістично розміщений, тож іноді може здаватися, що там досі кипить життя. Крім того, на території скансену облаштовані місця для відпочинку. Серед гіллястих дерев компактно розташували столи з лавочками.



Скансен у Чернівцях / Фото "Буковина.Інфо"

Серце кохання

За романтикою відправляйтеся до парку імені Тараса Шевченка. Там захований незвичний пам’ятник із гойдалкою посередині. Скульптуру встановили на День закоханих у 2006 році. Відтоді місце стало найулюбленішим у молодят.

До інсталяції веде місток, а поруч розміщена кована лавочка. Традиційно на них пари вішають замки, а ось куди дівають ключі – невідомо.

"Чорний квадрат" Малевича

Картина відома в усьому світі, а пам’ятник, присвячений їй, встановили лише в Чернівцях. Тож відвідати інсталяцію повинен кожен гість міста. Експозиція інтерактивна та трішки відрізняється від класичного шедевра. До полотна кріпиться невеличка червона драбина, яка, за задумом автора, потрібна, щоб підійматися вгору та писати побажання.

Скульптуру відкрили 2015 року, на сторічну річницю створення митцем Чорного квадрату. Ініціатором та ідейним наставником став Анатолій Федеріко. Чоловік впевнений: ми повинні пам’ятати, що Казимир Малевич – це український художник польського походження. Тож не варто забувати про цей факт.



Пам'ятник "Чорний квадрат" Малевича / Фото "Буковина.Інфо"

Довідка. У першу неділю жовтня День міста також відзначають у Запоріжжі! Ми вітаємо зі святом це незламне місто і його людей. Бажаємо, аби в усій Запорізькій області замайорів синьо-жовтий стяг і українці могли вільно подорожувати та пізнавати свою країну.