Як цікаво провести вихідні у Львові та що побачити – читайте у матеріалі Розваги 24.

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Якщо ви плануєте вихідні у Львові, обов'язково варто почати з прогулянки історичним центром, занесеним до списку світової спадщини ЮНЕСКО.

Центр міста

Площа Ринок із середньовічними будинками та знаменитою Ратушею, з якої відкривається панорама міста. Далі відвідайте Високий Замок – найвищу точку Львова, де можна насолодитися захопливими видами, особливо на заході сонця.



Площа Ринок / Фото Unsplash

Личаківський цвинтар

Не оминіть Личаківський цвинтар, де спокійна атмосфера й архітектурні шедеври перетворюють його на музей просто неба. Також цікаво відвідати Шевченківський гай – музей народної архітектури та побуту, де можна побачити автентичні українські хати та дізнатися більше про традиції Західної України.

Якщо бажаєте культурного відпочинку, завітайте до Львівської опери або пройдіться проспектом Свободи, де розташовані численні кав'ярні та ресторани, ідеальні для дегустації львівських страв.

Свято сиру та вина

У львівському Палаці мистецтв з 18 по 20 жовтня вчотирнадцяте відбудеться Свято сиру і вина. Під час фестивалю організатори збиратимуть гроші для Збройних сил України. Для відвідувачів організатори підготували понад 100 видів сиру з України та світу.

Також на гостей чекає ще ексклюзивний келих для дегустацій: стильний, місткий, ідеальний для справжніх поціновувачів.

Додаткові локації для неспішних прогулянок: