Навіть коротка поїздка до сусіднього міста може мати значний позитивний вплив на самопочуття. Про це пише Australian Associated Press.

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Закордонні подорожі корисні для здоров'я

Дослідники з Університету Едіт Коуен у Перті, Західна Австралія, виявили, що міжнародні подорожі можуть мати омолоджувальний вплив на людей. Дослідження показує, що знайомство з новими культурами, мовами та середовищем може покращити реакцію на стрес, зміцнити імунну систему та підвищити швидкість метаболізму, що потенційно може призвести до молодшого вигляду.

Простіше кажучи, система самозахисту стає більш стійкою. Гормони, що сприяють відновленню та регенерації тканин, можуть вивільнятися та сприяти функціонуванню системи самовідновлення,

– пояснила дослідниця Фанглі Ху.

За її словами, подорожі дедалі частіше визнаються невід'ємним компонентом здорового способу життя, пропонуючи значні переваги як для фізичного, так і для психічного щастя. Подорожі спонукають людей бути більш активними, схильними до пригод і соціально інтерактивними, що сприяє загальному зміцненню здоров'я та підвищенню життєвого тонусу.

Вчені підкреслили і психологічні переваги подорожей. Спілкування з різноманітними людьми, включаючи інших туристів, місцевих жителів і навіть тварин, може:

покращити настрій мандрівників,

полегшити відчуття самотності,

підвищити когнітивні функції.

Подорожі, хоча часто є захопливим досвідом, можуть також створювати значні проблеми. Такі інциденти, як втрата паспорта, крадіжка телефону або затримка рейсу, можуть негативно вплинути на самопочуття мандрівників. Але навіть в таких ситуаціях слід зберігати спокій та вірити в краще!