Утім, згідно зі свіжим дослідженням, яке цитує Time Out, це не наймальовничіше озеро світу. Є набагато кращі напрямки – які саме.

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Озеро Тахо – наймальовничіше у світі

Несподівано озеро Тахо стало наймальовничішим, випередивши мегапопулярне Комо в Італії. Розташоване вздовж кордону Каліфорнії та Невади, озеро Тахо може похвалитися різноманітними гірськолижними курортами та рекреаційними зонами.

Крім того, це друге за глибиною озеро в США і одинадцяте за глибиною озеро у світі.



Озеро Тахо / Фото Unsplash

Другий рядок дістався Боденському озеру, розташованому в Передальпах. Це унікальне та неймовірно красиве озеро омиває одразу 3 країни – Німеччину, Швейцарію та Австрію. Озеро має ще одну назву – Констанц. Воно є найглибшим та одним із найбільших озер в Альпах.



Боденське озеро / Фото bodensee.eu

Згадане вище озеро Комо в Італії замкнуло трійку найкрасивіших у світі. Це чарівне озеро посеред італійських Альп. Розміри озера вражають – простягається воно аж на 50 кілометрів, а глибина місцями сягає 410 метрів.

Особливість його в тому, що воно повністю між скелястими горами, і всі села, що лежать на озері, збудовані на стрімких схилах.



Озеро Комо / Фото Villa Deste

10 наймальовничіших озер у світі

Озеро Тахо, США, Боденське озеро, Німеччина/Австрія/Швейцарія, Озеро Комо, Італія, Озеро Гарда, Італія, Озеро Луїза, Канада, Озеро Верхнє, США, Західне озеро, Китай, Озеро Лох-Ломонд, Шотландія, Озеро Лох-Несс, Шотландія, Озеро Брайєс, Італія.

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