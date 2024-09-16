Утім, згідно зі свіжим дослідженням, яке цитує Time Out, це не наймальовничіше озеро світу. Є набагато кращі напрямки – які саме.
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Озеро Тахо – наймальовничіше у світі
Несподівано озеро Тахо стало наймальовничішим, випередивши мегапопулярне Комо в Італії. Розташоване вздовж кордону Каліфорнії та Невади, озеро Тахо може похвалитися різноманітними гірськолижними курортами та рекреаційними зонами.
Крім того, це друге за глибиною озеро в США і одинадцяте за глибиною озеро у світі.
Озеро Тахо / Фото Unsplash
Другий рядок дістався Боденському озеру, розташованому в Передальпах. Це унікальне та неймовірно красиве озеро омиває одразу 3 країни – Німеччину, Швейцарію та Австрію. Озеро має ще одну назву – Констанц. Воно є найглибшим та одним із найбільших озер в Альпах.
Боденське озеро / Фото bodensee.eu
Згадане вище озеро Комо в Італії замкнуло трійку найкрасивіших у світі. Це чарівне озеро посеред італійських Альп. Розміри озера вражають – простягається воно аж на 50 кілометрів, а глибина місцями сягає 410 метрів.
Особливість його в тому, що воно повністю між скелястими горами, і всі села, що лежать на озері, збудовані на стрімких схилах.
Озеро Комо / Фото Villa Deste
10 наймальовничіших озер у світі
- Озеро Тахо, США,
- Боденське озеро, Німеччина/Австрія/Швейцарія,
- Озеро Комо, Італія,
- Озеро Гарда, Італія,
- Озеро Луїза, Канада,
- Озеро Верхнє, США,
- Західне озеро, Китай,
- Озеро Лох-Ломонд, Шотландія,
- Озеро Лох-Несс, Шотландія,
- Озеро Брайєс, Італія.
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