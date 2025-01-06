Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток @__loumcg.

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На оприлюднених кадрах показано, що вона робить у свої 28, і тим, чого досягли її батьки в цьому ж віці. Зокрема:

на першому фото її батьки позують для весільної світлини;

а на другому – Луїза показує розмальовку, яку вона надіслала мамі, щоб похизуватися.

Рід зізнається, що надіслала малюнок мамі, аби перевірити її реакцію. Думала, що та буде сміятися, але натомість отримала слова захоплення та підтримки. За словами дівчини, це найкраще показує різницю між тим, як проводять вільний час міленіали й старші покоління.



Луїза Рід продемонструвала різницю поколінь / Фото з тіктоку дівчини

Реакція соцмереж

Цей ролик швидко став вірусним у тіктоці, зібравши понад 1,7 мільйона переглядів і 172 тисячі вподобайок. Ось які коментарі залишали люди: