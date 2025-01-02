Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Джаверія побачила у мережі відео, де люди кусають маленькі цукерки, але вона ніколи не бачила, щоб хтось успішно розкушував велику цукерку, тому вирішила спробувати. Але це виявилося найгіршим рішенням у її житті. Вона встигла надкусити лише зовнішній шар цукерки і відчула пронизливий біль у нижній щелепі.

Її одразу ж забрали у лікарню на швидкій. Там лікарі з'ясували, що вона зламала нижню щелепу у двох місцях, намагаючись вчепитися в щелепний фіксатор.

Цікаво! Цукерка, яка призвела до таких наслідків, мала назву "Jawbreaker", що у перекладі означає "Щелеполомка".

В якому стані зараз дівчина

У лікарні Джаверії поставили зламану щелепу на місце, а потім зафіксували металевим дротом, який вставили у верхні та нижні ясна. Їй доведеться жити з дротом протягом шести тижнів, але потім їй доведеться носити брекети, щоб зафіксувати хиткий нижній зуб на місці перелому щелепи, а також передні зуби, які розійшлися.



Дівчина зламала щелепу в двох місцях, коли вкусила цукерку / Фото Kennedy News

Після інциденту студентка сидить на суцільно рідкій дієті, яка складається з коктейлів і супів, і каже, що постійно думає про те, щоб знову почати їсти тверду їжу. Цей досвід змусив її замислитися над тим, наскільки важливим є рот людини і як нерозумно вона примудрилася його пошкодити.

Це була така дурниця – люди ламають щелепи в автомобільних аваріях і бійках, а це був такий спосіб зламати щелепу, якого можна було б уникнути,

– сказала Джаверія.