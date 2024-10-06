Аби підняти настрій і вчителям, і учням, і батькам, Розваги 24 зробили добірку мемів на тему школи.

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Добірка кумедних мемів до Дня вчителя















Довідка. День вчителя традиційно відзначається для вшанування та подяки педагогам за їхній внесок в освіту та виховання дітей. У більшості країн світу, включно з Україною, його святкують у першу неділю жовтня, а у світі – 5 жовтня як Всесвітній день учителів, заснований ЮНЕСКО у 1994 році.