Коментар користувачеві він розмістив на своїй сторінці.
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Zal*pa, дякую, що вподобав мій пост. Я надішлю тобі важливі новини з Північної Кароліни. Переконайтеся, що ви готові проголосувати за Дональда Трампа 5 листопада,
– написав кандидат в президенти США.
Варто зауважити, що цей текст подібний до розсилки, яку зазвичай здійснюють політики перед виборами.
Зі свого боку користувач Zal*pa подякував Трампу, за те що той подякував йому.
"Будь ласка", — відповів користувач із нікнеймом Zal*pa у відповідь на твіт американського політика.
Довідка. Наразі відомо, що користувач Zal*pa з України. Він приєднався до Х (твітеру) у травні 2022 року.
Реакція соцмереж
- "Навіщо ти це зробив, Дональде! Чекаю на більше таких оновлень!"
- "Порядок".
- "Дурних людей ще більше дурять. Це автоматична відповідь".
- "Ти та Zal*pa – найкращі друзі!".