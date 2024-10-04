Коментар користувачеві він розмістив на своїй сторінці.

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Zal*pa, дякую, що вподобав мій пост. Я надішлю тобі важливі новини з Північної Кароліни. Переконайтеся, що ви готові проголосувати за Дональда Трампа 5 листопада,

– написав кандидат в президенти США.

Варто зауважити, що цей текст подібний до розсилки, яку зазвичай здійснюють політики перед виборами.

Зі свого боку користувач Zal*pa подякував Трампу, за те що той подякував йому.

"Будь ласка", — відповів користувач із нікнеймом Zal*pa у відповідь на твіт американського політика.

Довідка. Наразі відомо, що користувач Zal*pa з України. Він приєднався до Х (твітеру) у травні 2022 року.

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