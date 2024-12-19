Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток onemicirci.

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Свою помилку друзі усвідомили, коли один з приятелів мав повертатися на серйозну роботу і не зміг змити тату. Вони записали свою реакцію на відео і миттєво стали зірками.

Одна з дівчат, яка була на вечірці, розповіла, що компанія пила вино. Вони трохи розслабилися, тож особливо не задумувались про наслідки своїх вчинків.

Однак те, як малюнки прилипали до нашого тіла не було схоже на звичайні тимчасові татуювання. Моя сестра, Ребека, почала сумніватися, але ми її не слухали,

– розповіла дівчина.

Як розважалася компанія: дивіться відео

Переглянувши інформацію в інтернеті, друзі зрозуміли, що малюнки не змиваються упродовж близько трьох тижнів. Це було проблемою, адже кожен з них мав серйозну роботу: одна дівчина викладає в університеті, інша – працює кардіологом у лікарні.

Щоб якось приховати наслідки бурхливого відпочинку, вони нанесли тональний крем та за можливості працювали вдома.