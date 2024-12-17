Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на патрульну поліцію Закарпатської області.

Дивіться також Ялинка з фото Сталіна та повний сюр: у Росії на діти на святі виганяли "Бармалея-ліберала"

Що відомо про ДТП

Як розповіли правоохоронці, які оперативно прибули на місце події, водій не впорався з керуванням. Одразу після аварії чоловік випив алкоголь. Цю інформацію підтвердив касир АЗС, який продав йому напій.

Патрульні запропонували порушнику пройти тест на алкоголь за допомогою Драгера. Результат – 1,26 проміле, що перевищує допустиму норму в 6 разів.

Довідка. В Україні допустимий рівень алкоголю в крові для водіїв становить 0,2 проміле. Цей показник враховує можливу наявність залишкового алкоголю в організмі, який не впливає на здатність керувати транспортним засобом.

Виявилося, що водій раніше вже був позбавлений права керування транспортними засобами, але це не зупинило його.



Місце ДТП / Фото Патрульної поліції Закарпатської області



Чоловік влетів у заправку / Фото Патрульної поліції Закарпатської області

Яке покарання світить горе-водію

Зрештою, на чоловіка склали кілька протоколів, зокрема за:

за скоєння ДТП,

повторне керування в стані сп'яніння,

керування без документів,

повторне керування авто без відповідних прав особою.

Тепер водію загрожують серйозні адміністративні покарання.