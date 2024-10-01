Як пише The Sun, одного дня чоловік перебирав та складав свої речі, готуючись до переїзду за кордон після виходу на пенсію, й випадково натрапив на серію "смішних" малюнків.

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Хто намалював ці картини

Зрештою з'ясувалося, що шедеври намалював відомий іспанський сюрреаліст Сальвадор Далі.

Хто такий Сальвадор Далі Сальвадор Далі – відомий іспанський художник-сюрреаліст з Каталонії. Він здобув мистецьку освіту в Мадриді. У 1929 році він приєднався до групи сюрреалістів й незабаром став її представником.



Далі вважається одним з найбільш плідних художників XX століття, роботи якого вирізняються технічною майстерністю та химерними образами. Творчий доробок Далі охоплює живопис, скульптуру, кінематограф, графічне мистецтво, мультиплікацію, моду й фотографію.

Коли чоловік усвідомив цінність картин, то він вирішив виставити їх на аукціон. Найбільш популярним лотом стала кольорова літографія з підписом Далі, на якій зображені оголені тіла – її продали за 6000 євро.

Це була дивовижна знахідка, яка викликала феноменальний інтерес людей з усього світу. Літографії купили учасники торгів з Великої Британії, Європи та США. Ми раді за тих, кому пощастило придбати ці роботи, а також за нашого клієнта,

– розповів заступник директора лондонського аукціону Hansons Richmond Кріс Кіркхем.

Цікаво, що до аукціону картини протягом 50 років просто лежали у гаражі.

Що чоловік знайшов у гаражі / Фото The Sun