Як пише The Sun, одного дня чоловік перебирав та складав свої речі, готуючись до переїзду за кордон після виходу на пенсію, й випадково натрапив на серію "смішних" малюнків.
Дивіться також Блогер похизувався своєю неймовірною знахідкою із секонд-хенду та дав кілька порад
Хто намалював ці картини
Зрештою з'ясувалося, що шедеври намалював відомий іспанський сюрреаліст Сальвадор Далі.
Хто такий Сальвадор ДаліСальвадор Далі – відомий іспанський художник-сюрреаліст з Каталонії. Він здобув мистецьку освіту в Мадриді. У 1929 році він приєднався до групи сюрреалістів й незабаром став її представником.
Далі вважається одним з найбільш плідних художників XX століття, роботи якого вирізняються технічною майстерністю та химерними образами. Творчий доробок Далі охоплює живопис, скульптуру, кінематограф, графічне мистецтво, мультиплікацію, моду й фотографію.
Коли чоловік усвідомив цінність картин, то він вирішив виставити їх на аукціон. Найбільш популярним лотом стала кольорова літографія з підписом Далі, на якій зображені оголені тіла – її продали за 6000 євро.
Це була дивовижна знахідка, яка викликала феноменальний інтерес людей з усього світу. Літографії купили учасники торгів з Великої Британії, Європи та США. Ми раді за тих, кому пощастило придбати ці роботи, а також за нашого клієнта,
– розповів заступник директора лондонського аукціону Hansons Richmond Кріс Кіркхем.
Цікаво, що до аукціону картини протягом 50 років просто лежали у гаражі.
Що чоловік знайшов у гаражі / Фото The Sun