Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на CNN.

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Глава комуни Антоніо Торчіа видав указ, в якому наказав місцевим уникати будь-яких хвороб, особливо тих, які треба екстрено лікувати. Для цього італійцям радять:

менше подорожувати,

не займатися спортом і відпочивати вдома, щоб уникнути травм.

Довідка. Белькастро – муніципалітет на півдні Італії у регіоні Калабрія, що розташований за 490 кілометрів від Рима. Це один із найбідніших і найменш населених регіонів Італії.



Голова італійського села заборонив мешканцям хворіти / Фото Unsplash

Реакція місцевих мешканців

Місцеві сприйняли розпорядження мера з іронією, проте це вказує на серйозні проблеми у системі охорони здоров'я. Річ у тім, що в Белькастро майже половина населення – літні люди, тож їм частіше потрібна медична допомога. А в комуні лише один медичний центр, причому він не працює у вихідні та свята – у неробочі дні лікарі не виїжджають на виклики.

Найближче відділення невідкладної допомоги розташоване аж за 45 кілометрів від Белькастро, у місті Катандзаро. Тож указ – це насправді крик про допомогу.