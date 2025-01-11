Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на інстаграм @travly і @travel.

Дивіться також Чоловік орендував квартиру, щоб розводити там курей: чим усе закінчилося

Що вигадали алігатори

У мережі з'явилися моторошні кадри, на яких алігатори демонструють дивовижну винахідливість, махаючи своїми кінцівками над водою. Незвичайна поведінка рептилій, як передбачається, приваблює тих, хто готовий ризикнути й спробувати "врятувати" того, хто потопає, але потрапляє в лапи хижака.

Винахідливі алігатори вигадали, як заманювати людей: дивіться відео

Жителі регіону не дивують поведінці рептилій, адже вони добре знають про цю незвичайну "стратегію" алігаторів. Оповідач відео висуває припущення, що рептилії можуть свідомо використовувати цей трюк, розуміючи його ефективність у залученні жертв.

Можливо, це стало настільки частим явищем, що серед алігаторів поширилися чутки, і вони почали використовувати імітацію утоплення як спосіб заманити особливо наївних людей,

– коментує автор ролика.

Реакція соцмереж

Однак користувачі мережі розділилися в думках. Одні висловлюють обурення і занепокоєння, в той час як інші вважають, що тільки вкрай необачна людина може стати жертвою такої хитрості.