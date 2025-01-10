Цікаво, що орендодавець навіть не підозрював, що весь цей час коїлося у його квартирі. Деталі 24 Канал розповідає з посиланням на Oddity Central.

Зверніть увагу Орендарка перестала платити за проживання: яке жахливе "покарання" вигадав власник будинку

Чоловік орендував квартиру, щоб розводити курей

Усе почалося з того, що в Шанхаї чоловік купив квартиру, зробив у ній ремонт та почав здавати в оренду. Помешкання протягом 2 років винаймав специфічний орендар. Однак щомісячні платежі він сплачував вчасно, тому власник житла не поспішав до нього з перевіркою.

З часом сусіди почали відчувати неприємний запах, який долинав із квартири, а також чути дивні звуки. Вони повідомили про це господаря квартири.



Орендар розводив у квартирі курей / Скриншот з відео

Господар квартири був шокований

Коли ж чоловік таки зайшов у своє житло, він був неприємно вражений. Адже по квартирі бігали та шуміли кури. І це відбувалося в усіх кімнатах. Ба більше, стан помешкання значно погіршився.

Усе жахливо смердить. Стіни та підлога сильно пошкоджені. Квартира потребує повного ремонту, щоб знову бути придатною для життя,

– сказав журналістам власник.



Як квартира виглядала до здачі в оренду та після / Колаж Oddity Central

Чоловік наголосив, що грошей, які він отримав за здачу протягом 2 років цього помешкання в оренду, йому буде недостатньо, аби покрити витрати на ремонт. Він дуже засмучений, адже багато вклав у квартиру.

За законодавством власник квартири може подати до суду для компенсації за завдану шкоду.