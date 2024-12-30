Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Oddity Central.

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Що відомо про унікальне кафе

Воно має назву Rain Report Cafe і пропонує відвідувачам пережити унікальний досвід: кожні 15 хвилин у закладі починається справжній дощ, створюючи атмосферу затишку і спокою.

Цікаво, що дощ у кафе – не просто легкий туман або кілька крапель води, а повноцінна злива. Для тих, хто вирішить насолодитися цим незвичайним явищем на відкритій терасі, кафе надає гумові чоботи, дощовики та парасольки.

Інтер'єр Rain Report Cafe витриманий у мінімалістичному стилі, з переважанням чорних відтінків і оточений бамбуковими деревами, що підсилює відчуття усамітнення та природної гармонії. А панорамні вікна дозволяють гостям спостерігати за дощем, створюючи враження, що вони перебувають за межами галасливого мегаполіса.

Який вигляд має кафе, в якому йде дощ: дивіться відео

Заклад полюбився туристам

Туристи одразу ж облюбували собі це місце. Воно стало справжньою сенсацією, особливо популярною серед користувачів інстаграму. Однак популярність має свою ціну: у кафе часто бувають черги, а внутрішній дворик заповнюється відвідувачами, які прагнуть закарбувати момент.