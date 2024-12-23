Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на тікток сторінку @dr.rocky.raquel.

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Жінка розповіла, що одного разу почула, що її собака потрапив у халепу в іншій кімнаті. Вона негайно побігла йому на допомогу, але виявила, що це так розважається кіт. На відео маленьке цуценя, яке звуть Гарольдом, намагається втекти від кота, який тримає його джемпер, не даючи рухатися.

Я почула метушню, увійшла і побачила ось це. Кіт знущається з Гарольда заради власної розваги й не відчуває докорів сумління,

– мовиться у підписі до відео.

Кіт заради розваги взяв собаку в "заручники": дивіться відео

Реакція соцмереж

Це відео швидко стало вірусним у соціальних мережах. Наразі воно вже зібрало понад 1,4 мільйона переглядів, а також понад 182 тисяч вподобань на платформі тікток.

"Бідний Гарольд, коти безжальні ха-ха";

"Кіт поміняв лапи не випадково, він знав, що робить";

"Гарольда взяли у заручники";

"Спочатку я подумала, що його кігті випадково застрягли, але ні";

"Кіт поводиться так, ніби він спіймав Гарольда на крадіжці".

До речі, собаки та коти мають репутацію заклятих ворогів, але правда полягає в тому, що вони можуть жити разом і навіть стати найкращими друзями за певних обставин.