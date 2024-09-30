Про нього розповів у відео на ютубі його творець – блогер Ма Біан.

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Який вигляд має найнезвичніший BMW M3

Ма Біан не вперше створює широке легкове авто. Раніше він уже виконав тюнінг Volkswagen Lamando – збільшив його ширину до 3 метрів.

Саме VW Lamando і став основою для нового проєкту. Volkswagen отримав деталі від седана M3, який потрапив у ДТП: йому замінили отримав:

бампери,

фари,

ліхтарі,

капот та багажник.

Який вигляд має найнезвичніший BMW M3: дивіться відео

А "ніздрів" радіаторної решітки стало аж 4. Автомобіль виглядає, ніби збільшений у Photoshop, проте це справжня машина.

У салоні Volkswagen Lamando ззаду встановили м'які крісла-мішки з психоделічним візерунком. Автомобіль розрахований на сім осіб. Утім пізніше, інтер'єр доопрацюють, аби він став схожим на салон BMW M3.