Як пише In Shorts, 28 березня жінка ненавмисно не просканувала продукти на суму 67 доларів, що призвело до її арешту за крадіжку та зберігання марихуани.

Дивіться також Чоловік на зло сусідам прикрутив болтами дорожні конуси до асфальту: вони готують помсту

Спортсменка, яка представляла Канаду на Олімпійських іграх у Сіднеї 2000 року і перебувала в запасній команді 2004 року, вже оплатила товари на суму 167 доларів, коли помилково не помітила кілька продуктів, включно зі спаржею і шинкою.

Охорона Walmart повідомила в поліцію, помітивши неоплачені товари. Зрештою правоохоронці провели розслідування та виявили:

три одноразові вейпи,

дві нерозпечатані упаковки Зофрану, ліків проти нудоти.

Петтіпіс пояснила, що вейпи не містять ні нікотину, ні ТГК, а ліки належать помічникові тренера, який попросив її взяти їх із собою.

Як це вплинуло на її життя

Попри те, що 19 вересня звинувачення були зняті, Петтіпіс пережила значні професійні наслідки. Менш ніж за тиждень після арешту вона пішла з посади головного тренера софтбольної команди Valparaiso Beacons, що викликало хвилю негативної уваги з боку ЗМІ.

Минуло 5 місяців, це був справжній кошмар. Я втратила кар'єру, роботу, життя, яке я будувала, і це було дуже важко,

– сказала вона.

Цей інцидент залишив незгладимий слід на її репутації.