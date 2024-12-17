Найсмішніші меми на цю тему зібрав 24 Канал.
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Що відомо про ліквідацію російського генерала
17 грудня 2024 року в Москві було ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії.
Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.
Ліквідація відбулася на Рязанському проспекті в Москві. Вибуховий пристрій, закладений у самокат, було підірвано, коли Кирилов разом із помічником заходили в під'їзд житлового будинку. Обидва загинули на місці.
Не варто недооцінювати самокати / Фото "Мемограм"
За джерелами 24 Каналу у СБУ, ліквідація воєнного злочинця Кирилова – справа рук СБУ.
До замаху може бути причетна СБУ / Фото із соцмереж
Ну і який замах без Буданова?
Чи причетний Буданов до ліквідації Кирилова / Фото із соцмереж
Нова зброя – самокат / Фото із соцмереж
Українці навіть пишуть вірші / Фото із соцмереж
Було б непогано, якби вони ще російських військових "підвезли" / Фото Goni
Українці міркують про втрати / Фото із соцмереж
Ще одна поезія заслуговує уваги / Фото із соцмереж