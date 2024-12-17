Найсмішніші меми на цю тему зібрав 24 Канал.

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Що відомо про ліквідацію російського генерала

17 грудня 2024 року в Москві було ліквідовано генерал-лейтенанта Ігоря Кирилова – начальника військ радіаційного, хімічного та біологічного захисту збройних сил Росії.

Кирилов був воєнним злочинцем і абсолютно законною ціллю, оскільки віддавав накази застосовувати заборонену хімічну зброю проти українських військових.

Ліквідація відбулася на Рязанському проспекті в Москві. Вибуховий пристрій, закладений у самокат, було підірвано, коли Кирилов разом із помічником заходили в під'їзд житлового будинку. Обидва загинули на місці.



Не варто недооцінювати самокати / Фото "Мемограм"

За джерелами 24 Каналу у СБУ, ліквідація воєнного злочинця Кирилова – справа рук СБУ.



До замаху може бути причетна СБУ / Фото із соцмереж

Ну і який замах без Буданова?



Чи причетний Буданов до ліквідації Кирилова / Фото із соцмереж



Нова зброя – самокат / Фото із соцмереж



Українці навіть пишуть вірші / Фото із соцмереж



Було б непогано, якби вони ще російських військових "підвезли" / Фото Goni



Українці міркують про втрати / Фото із соцмереж