Як пишуть на сторінці Комітету гуманітарної та інформаційної політики у фейсбуці, картина розміщена в Музеї сучасного українського мистецтва Корсаків у Луцьку.

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Який вигляд має картина

Артоб'єкт "Космогонія" встановив національний рекорд в категорії "Мистецтво" і отримав звання найбільшого твору малярства в України. Відомо, що картина складається з понад 500 частин та 9 фрагментів – його загальна площа становить 2000 квадратних метрів.

"Космогонія" переносить глядачів у світ глибоких роздумів про природу буття, народження зірок та галактик, а також місце людини у нескінченному космосі. Роботи, представлені на виставці, наповнені філософськими символами та відображають сучасний погляд на взаємодію людства з навколишнім світом.

Це не просто мистецький твір, а символ потужності культури, духу та сили, які нині, як ніколи, відіграють важливу роль у світовому просторі,

– написала заступниця голови комітету, нардепка Ірина Констанкевич.

Як виглядає найбільша картина в Україні / Фото "Суспільне Луцьк", Комітет гуманітарної та інформаційної політики