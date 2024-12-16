Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Daily Star.

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Який вигляд має новий хмарочос у Лондоні

Відомо, що новий хмарочос матиме назву 1 Undershaft і з'явиться у районі Сіті. Наразі дизайнери вже внесли 5 змін у проєкт, зокрема:

відсунули лінію нижніх поверхів назад,

а згори розмістили спеціальний екран та оглядовий майданчик.

Попри численні зміни у мережі висміяли нове дизайнерське рішення. Спершу це мала б бути 305-метрова 73-поверхова вежа з унікальним малюнком поперечних скріплень, яке назвали "Решітка", а потім його ускладнили фудкортами та оглядовими майданчиками.

Реакція соцмереж на хмарочос

Люди скаржаться, що після завершення будівництва хмарочос нагадуватиме величезний унітаз. Оглядовий майданчик, ймовірно, матиме вигляд частини диска зі світлою основою і отвором по центру, який нависатиме над тротуаром.

Цей роздутий білий виступ, призначений для розміщення "саду-подіуму" на висоті 40 метрів над вулицею, є однією з найбільш суперечливих особливостей пропозицій щодо найвищої нової вежі. Дизайн потребує не дрібних коригувань, а повного переосмислення,

– наголосив оглядач.

Який вигляд матиме хмарочос: дивіться відео