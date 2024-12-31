24 Канал підготував для вас добірку мемів про ключові події 2024 року.

До теми Їх повторювали усі: календар вірусних тікток-трендів 2024 року

Звільнення Залужного

Більшість українців доволі прихильно ставилися до вже колишнього Головнокомандувача Збройних Сил України Валерія Залужного. Саме тому новина про його відставку викликала хвилю обурення, страху і, звісно ж, жартів!



Звільнення Залужного породило чимало мемів / Фото Goni

Коли ж мережа трохи заспокоїлася та прийняла ситуацію, постало нове питання: хто буде Головнокомандувачем ЗСУ після Залужного? Варіанти були найрізноманітніші: Арестович, Тищенко, Лачен чи навіть пес Патрон.



Буданов з "новим Головнокомандувачем ЗСУ" / Фото твітеру "Шляхтич Речі Посполитої"



Арестович може стати Головнокомандувачем ЗСУ за 2 – 3 тижні / Фото Smak Media



Ще один претендент на місце Залужного / Фото "Українська кривда"

Перший матч України на Євро-2024

Збірна України зазнала поразки у першому матчі Євро-2024 проти Румунії з рахунком 3:0, спричинивши бурхливу реакцію у мережі. Всю цю гру можна було описати однією фразою: "Таке враження, що Бог нас наказує за щось".



Реакція на матч Україна – Румунія / Фото із соцмереж



Головний мем дебюту України на Євро-2024 / Фото із соцмереж



Усвідомлення прийшло не одразу / Фото із соцмереж



Реакція українців на дебютну гру на Євро-2024 / Фото "Перша приватна мемарня"

Цікаво, що сервіс Megogo, який демонстрував гру, у другому таймі мав певні проблеми з трансляцією. Через це багато українців до кінця матчу спостерігали чорну картинку.



Меми про вимкнення трансляції Megogo / Фото із соцмереж



Реакція користувачів Х на проблеми Megogo / Фото із соцмереж

Операція у Курській області

Тема операції у Курській області стала справжнім епіцентром мемів в українському інфопросторі.



Курська область переймає досвід Білгородської / Фото із соцмереж



Меми про бої у Курській області / Фото із соцмереж



Меми про майбутнє Курська / Фото із соцмереж



Розмова Зеленського та Байдена / Фото із соцмереж



Операція у Курській області / Фото "Останній капіталіст"

Обшуки у керівниці Хмельницького МСЕК

ДБР затримало керівницю Хмельницького обласного центру медико-соціальної експертизи та її сина за незаконне збагачення, знайшовши у їхньому помешканні майже 6 мільйонів доларів готівкою. Фото чоловіка чиновниці, який лежить на ліжку з купою грошей, розійшлося в інтернеті, ставши мемом.



Як це відчувалося у дитинстві / Фото із соцмереж



Життєва відмазка / Фото із соцмереж



Можливо слід вірити у прикмети / Фото із соцмереж



Що це, якщо не найжиттєвіша ситуація / Фото із соцмереж



Меми про обшуки у керівниці МСЕК / Фото Goni

Перемога Трампа на виборах у США

Дональд Трамп таки здобув перемогу на виборах у США. І першим цьому зрадів Ілон Маск. Він опублікував мемне фото, де він нібито вже стоїть у Білому домі з рукомийником.



Що за мем опублікував Маск / Фото з акаунту соцмережі Х американського бізнесмена

Попри обіцянки Трампа закінчити війну найближчим часом, українці не надто зраділи його перемозі.



Реакція українців на перемогу Трампа / Фото із соцмереж



Частина українців сумує через результати виборів у США / Фото із соцмереж



Користувачі мережі прогнозують, що буде зі світом після перемоги Трампа / Фото із соцмереж



А також натякають на ймовірність нової світової війни / Фото із соцмереж

Чергові обстріли та відключення світла

Росія регулярно обстрілює українські міста та села, намагаючись знищити нашу енергосистему. Поки в областях запроваджували відключення світла, українці жартували про це у соцмережах.



Звичайний ранок всіх українців / Фото Goni



Ранок не з кави / Фото Goni



Такий собі тетрис / Фото із соцмереж



Надзвичайно реалістично / Фото Goni



"Київстар" грає на випередження / Фото з Х

Ціни на яйця

Попри те, що в Україні з настанням холодів зростають ціни на яйця, цей факт не може залишитися непомітним. Станом на кінець листопада яйця коштували в середньому 70 гривень за десяток. Саме це породило жарти про те, що вони зроблені із золота.



Щось у цьому є / Фото з фейсбуку



Це все пояснює / Фото із соцмереж



Смішна картинка про подорожчання яєць / Фото із соцмереж



Шлях до серця жінки лежить через десяток яєць / Фото "Хочу"

Ліквідація російського генерала

У Москві 17 грудня ліквідували генерал-лейтенанта Ігоря Кіріллова, підірвавши вибуховий пристрій у самокаті. Українці порадили окупантам готуватися, адже на кожного з них знайдеться свій самокат.



Не варто недооцінювати самокати / Фото "Мемограм"



До замаху може бути причетна СБУ / Фото із соцмереж



Чи причетний Буданов до ліквідації Кирилова / Фото із соцмереж



Українці навіть пишуть вірші / Фото із соцмереж



Було б непогано, якби вони ще російських військових "підвезли" / Фото Goni

Як ми бачимо, рік в українців був насичений та непростий. Але ми продовжуємо жити та вірити у краще. А це просто неможливо зробити без сміливості та відданості наших захисників і, звісно ж, почуття гумору!