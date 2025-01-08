Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Metro.

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Чим особлива ця вулиця

Річ у тім, що протягом понад року щомісяця 2 числа на одному з перехресть з'являється тарілка з очищеними бананами. Фрукти залишають рано вранці, але досі нікому не вдалося застати загадкового "жартівника" за цим заняттям.

Жителі, які спочатку сприймали це як нешкідливий жарт, тепер відкрито висловлюють невдоволення. Вони стверджують, що залишені банани гниють, створюючи неприємний запах і безлад. А нещодавно на місці, де зазвичай лишають банани, з'явилася записка:

Будь ласка, за всієї поваги, більше ніяких бананів! Неприбрані тарілки й гнилі банани залишають такий безлад! Бажаю всім щасливого Нового року.



На місці, де регулярно з'являються банани, нещодавно з'явилася записка / Фото SWNS

Що про це думають місцеві

Думки жителів щодо незвичайної знахідки розділилися: