Як пише Feuerstein, батьки Лорана визнали його велику любов до живопису та його талант і створили для нього невелику студію вдома.

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Що відомо про маленького митця

Лоран почав цікавитися живописом випадково. Одного дня він з батьками прийшов до студії малювання і почав створювати барвисті абстракції. Він наносить колір на полотно за допомогою валиків, пензлів, скребків або власноруч.

Його улюблені речі для малювання – це слони, коні та динозаври. Якщо придивитися ближче, ви можете побачити на його картинах абстрактні зображення тварин, людей і предметів,

– сказала його мама Ліза Шварц.

Колекціонери платять шалені кошти за картини дитини / Фото Feuerstein

Як хлопчик почав заробляти на своїх картинах

Цьому посприяла його мама. Незадовго до Різдва 2023 року Ліза опублікувала кілька його робіт в інстаграмі.

"Я просто так пишалася своїм сином. Про гроші я тоді навіть не думала", – пригадала Ліза.

Але роботи дитини швидко стали вірусними. Відтоді його відео переглянули мільйони разів. Це незабаром привернуло до нього увагу світу мистецтва. Серед іншого, Лоран "виставляв" свої роботи на найбільшому художньому ярмарку Мюнхена ART MUC і продавав їх поціновувачам мистецтва з усього світу.

Незвичайний стиль малого художника став справжньою сенсацією серед місцевих митців та поціновувачів. Вони платять за полотна Лорана від 10 до 270 тисяч євро.