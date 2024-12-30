Де варто зустріти Новий рік у Карпатах – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Буковель

Найвідоміший гірськолижний курорт України, відомий своєю розвиненою інфраструктурою та різноманітними трасами для лижників і сноубордистів.

Але, якщо Ви не вмієте або не хочете кататися на лижах, там є чим себе зайняти. Обов'язково підніміться канатно-крісельною дорогою на вершину гори Буковель. Звідти відкривається чудова панорама Ґорґан і Чорногірського хребта.

Також у Буковелі можна насолодитися:

спа-процедурами,

відвідати ресторани з національною кухнею,

взяти участь у новорічних розвагах.

Атмосфера свята у Буковелі: дивіться відео

Яремче

Яремче – мальовниче містечко, яке приваблює туристів своїми водоспадами, дерев'яною архітектурою та традиційною гуцульською культурою. Там можна відвідати колоритний сувенірний ринок, скуштувати місцеві страви та насолодитися спокоєм природи.

Популярні розваги в Яремче:

Прогулянки на санях в упряжках з кіньми.

Екскурсії, тури по околицях, визначних пам'яток.

Прогулянки на снігоходах.

Настільні ігри, більярд, тир, басейн.

SPA-відпочинок в лазнях, саунах, чанах.



Куди поїхати на новорічні свята / Фото Unsplash

Славське

Ще один популярний курорт серед любителів зимових видів спорту. Там ви знайдете траси різної складності, що підходять як для початківців, так і для досвідчених лижників. Крім того, Славське відоме своєю гостинністю та автентичною атмосферою. Відчути їх ви зможете у місцевих закладах.



Гірськолижний курорт "Славське" / Фото Itinery

Драгобрат

Найвищий гірськолижний курорт України, розташований на висоті понад 1400 метрів над рівнем моря. Він приваблює любителів фрірайду та екстремальних спусків. Завдяки своєму розташуванню, сніговий покрив тут тримається довше, що забезпечує тривалий сезон катання.

Курорт Драгобрат розташований на межі хвойних лісів. Вище розпочинається альпійська зона та гірський масив. Звідти відкриваються гарні краєвиди на гори Чорногору та Горгани.



Мальовничий Драгобрат / Фото Unsplash

Незалежно від обраного місця, Новий рік у Карпатах подарує вам незабутні враження та заряд енергії на весь наступний рік!