Як пише Mirror, Анна розповіла, що дивні репліки від відвідувачів чує майже щодня, іноді вони її шокують.

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Які дивні витівки роблять люди у кафе

Жінка пригадала, що одного разу після того, як клієнт поїв, він засунув свою голову їй під пахви, понюхав, а потім пішов.

Одного разу приходить водій-кур'єр, оглядає мене з ніг до голови і каже: "Ти затовста". Я сказала: "Вибачте, ви можете повторити це?" Він сказав: "Ти сильно погладшала",

– переказала розмову з клієнтом офіціантка.

Була ще одна клієнтка, яка поскаржилася, що в меню немає страв для веганів. Офіціантка пояснила клієнту, що це неправда, оскільки для веганів були гамбургери, піца, деякі макарони та салати, а також закуски та гарніри. Після розбірок жінка зрештою заявила, що хоче піцу пепероні. Але була дуже розчарована, дізнавшись, що пепероні не веганська страва і не може бути веганською. Зрештою жінка замовила каре з ребер.

Інша клієнтка відмовилася сплачувати плату за обслуговування, тому що десерт, який вона попросила – тістечко, морозиво та цукор – були "надто солодким".

Також Анна розповіла глядачам про чоловіка, який займався тим, що приходив і контролював персонал, щоб той "виконував свою роботу належним чином", тому щоразу коли приходив, знімав усе на відео.