Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на UPI.

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Світовий рекорд встановили у місті Мендзиздроє. Попри те, що організатори не оприлюднили точної кількості учасників, але вони впевнені, що майже 200 учасників було достатньо, щоб отримати титул Книги рекордів Гіннеса за найбільшу естафету з плавання у льоду.

Кожен учасник проводив декілька хвилин у басейні з крижаною водою, після чого до нього долучався наступний плавець.

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Серед учасників була Катажина Якубовска. Саме їй належить рекорд найдовшого контакту всього тіла з льодом серед жінок: 3 години, 6 хвилин і 45 секунд. А Міхал Юрковскі, який також взяв участь у встановленні рекорду, тренується, щоб цього року побити чоловічий рекорд із найдовшого контакту з льодом всім тілом. Його результат становить 4 години і 2 хвилини.

Скільки часу людина може провести у крижаній воді без шкоди для здоров'я

Час, який людина може провести у крижаній воді без значної шкоди для здоров'я, залежить від температури води, фізичної підготовки, маси тіла, ізоляційних властивостей одягу та інших факторів. Основними ризиками є гіпотермія та шок.

Температура води 0 – 5 градусів

Без одягу: Людина може витримати лише 5 – 10 хвилин активної діяльності (плавання) до початку втрати контролю над м'язами. Гіпотермія може настати через 15 – 30 хвилин, залежно від індивідуальних особливостей.

Температура води 6 – 10 градусів

Без одягу: У цій температурі можливий час перебування без значної шкоди для здоров'я – до 20 – 30 хвилин. Після цього зростає ризик зниження температури тіла до критичного рівня.