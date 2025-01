Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Need To Know.

Действия женщины зафиксировала камера видеонаблюдения. Сначала она покупала бензин в округе Грин за 2 доллара на ближайшей заправке. После этого она вошла в дом и вылила горючее из бутылки из-под газировки на кучу одежды и на пол.

Женщина подожгла чипсы марки Takis и бросила горящий пакет на пропитанную бензином одежду, в результате чего дом загорелся.

Справка. Чипсы действительно можно использовать как разжигатель для костра. Они хорошо горят из-за содержания жира, масла и крахмала, которые легко воспламеняются и поддерживают пламя.

К счастью, в результате пожара никто не пострадал. Три человека, которые находились в доме, смогли безопасно выбраться и обратиться в полицию.



Женщина подожгла дом с помощью чипсов / Фото Jam Press/Greene County Jail

Какое наказание светит женщине

Правоохранители прибыли на место происшествия и задержали ее. Женщина пожаловалась на отравление дымом, после чего ее сначала доставили в местное отделение неотложной помощи, а затем отправили в тюрьму округа. Она была приговорена к 12 годам тюремного заключения. Причина поджога дома Патрисией Уильямс неизвестна.