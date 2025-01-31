Об этом сообщает 24 Канал со ссылкой на Reddit.

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Что нашла женщина в секонде

Как отметила женщина на форуме, она часто посещает секонд-хенды и комиссионные магазины.

Я покупаю там одежду, потому что считаю, что это лучший способ дать вторую жизнь многим вещам, которые могли бы оказаться на свалке,

– рассказала американка.

Три года назад она нашла в магазине Goodwill полосатого кота, но так и не смогла определить, где была изготовлена эта особая игрушка ручной работы. На удивление, недавно ей снова улыбнулась удача.

"Я нашла полосатого кота три года назад. Сегодня у него появился друг", – отметила она.



Женщина похвасталась фантастической находкой из секонд-хенда / Фото Reddit

Эта история быстро ворвалась в тренды, собрав более 16 тысяч лайков. Люди были поражены этим совпадением и делились подобными историями.