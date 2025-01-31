Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.
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Що знайшла жінка у секонді
Як зазначила жінка на форумі, вона часто відвідує секонд-хенди та комісійні магазини.
Я купую там одяг, бо вважаю, що це найкращий спосіб дати друге життя багатьом речам, які могли б опинитися на смітнику,
– розповіла американка.
Три роки тому вона знайшла у магазині Goodwill смугастого кота, але так і не змогла визначити, де була виготовлена ця особлива іграшка ручної роботи. На диво, нещодавно їй знову посміхнулась удача.
"Я знайшла смугастого кота три роки тому. Сьогодні у нього з'явився друг", – зазначила вона.
Жінка похвалилася фантастичною знахідкою із секонд-хенду / Фото Reddit
Ця історія швидко увірвалась в тренди, зібравши понад 16 тисяч вподобайок. Люди були вражені цим співпадінням та ділилися подібними історіями.