Про це повідомляє 24 Канал з посиланням на Reddit.

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Що знайшла жінка у секонді

Як зазначила жінка на форумі, вона часто відвідує секонд-хенди та комісійні магазини.

Я купую там одяг, бо вважаю, що це найкращий спосіб дати друге життя багатьом речам, які могли б опинитися на смітнику,

– розповіла американка.

Три роки тому вона знайшла у магазині Goodwill смугастого кота, але так і не змогла визначити, де була виготовлена ця особлива іграшка ручної роботи. На диво, нещодавно їй знову посміхнулась удача.

"Я знайшла смугастого кота три роки тому. Сьогодні у нього з'явився друг", – зазначила вона.



Жінка похвалилася фантастичною знахідкою із секонд-хенду / Фото Reddit

Ця історія швидко увірвалась в тренди, зібравши понад 16 тисяч вподобайок. Люди були вражені цим співпадінням та ділилися подібними історіями.