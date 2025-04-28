Та що ж насправді означає "сюр" і звідки походить це слово – читайте у матеріалі 24 Каналу.

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Історія слова "сюр"

Слово "сюр" – це скорочення від слова "сюрреалізм".

Довідка. Сюрреалізм – художній і літературний напрям початку XX століття, який прагнув передати абсурдність, ірраціональність і підсвідоме. Його представники шукали натхнення у снах, мареннях і несподіваних асоціаціях, намагаючись вийти за межі звичного світогляду.

У повсякденному мовленні слово "сюр" відірвалося від вузького мистецького значення. Тепер воно часто означає:

Абсурдну ситуацію: коли відбувається щось настільки дивне, що його важко пояснити здоровим глуздом.

коли відбувається щось настільки дивне, що його важко пояснити здоровим глуздом. Нелогічність подій: наприклад, коли події розвиваються непередбачувано і протиприродно.

наприклад, коли події розвиваються непередбачувано і протиприродно. Відчуття нереальності: коли здається, що все довкола схоже на сон або вигадку.



Як виглядає сюрреалізм у фотографії / Фото Unsplash

Чому це слово стало таким популярним

Цьому існує кілька пояснень, зокрема: Світ стає дедалі непередбачуванішим, і люди шукають слова, щоб описати хаос довкола. Культура соцмереж стимулює використання коротких, влучних слів для передачі складних емоцій.

Отже, як ми бачимо, слово "сюр" – це більше ніж просто модне слово. Це відображення сучасного відчуття реальності, де абсурд і дивина стали майже буденними. Використовуючи його, ми інтуїтивно описуємо моменти, які виходять за рамки звичного досвіду.

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