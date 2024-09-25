Розберімося, що насправді означає термін "бос KFC" та коли його доречно вживати, разом з Розвагами 24.

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Що означає термін "бос KFC" та звідки він взявся

Термін "Бос KFC", як і всі інші сленгові слова і вирази, пішли із соцмереж. Назва походить від асоціації з відомою мережею швидкого харчування KFC, відомою своїми калорійними стравами.

Цей вислів частіше за все застосовують до людей, які мають надлишкову вагу або ж у той чи інший спосіб не відповідають "суспільним стандартам краси". Звісно ж, в еру бодіпозитиву та прийняття себе і свого тіла, такий вислів дещо обурює. Саме тому варто бути обережним із його вживанням.

Коли доречно вживати цей термін?

Радимо використовувати його лише у тих ситуаціях, коли ви впевнені, що точно не образите та не зачепите почуття іншої людини. До прикладу: