Тікток для кожного з користувачів відкриває чимале поле для творчості та креативності. А сезон холодних і дощових вечорів – найкраща тема для пошуку натхнення, пише Show 24.

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Отже, новий тренд полягає в тому, що тематику відео обираєте самі, але залишаєте головну ідею – осінній вайб. Можете обрати концепцію як прикрашаєте будинок відповідно до зміни сезони, або як виглядає ваше місто чи селище в сезон опалого листя, чи дощів, або ж показуєте як готуєтесь до перегляду фільму, вкриваючись теплим покривалом і смакуючи гарячий напій.

Головну увагу слід приділити якості та кількості кадрів. Варто поєднати великі та малі плани, щоб створити плавні переходи. Однак не нагромаджуйте відео великою кількістю спецефектів, адже так можна втратити атмосферність.

Можна використати темніший ефект, щоб приглушити яскравість кадрів. А щонайцікавіше – головною родзинкою відео залишається трек Bon Iver & St. Vincent – Roslyn. Він став популярним завдяки вампірській сазі "Сутінки". Пісня звучала у третій частині фільму "Сутінки. Сага: Новий місяць". Фанати цієї кінокартини можуть пригадати, що трек звучав під час зміни пори року, коли головна героїня Белла перебувала в депресії через те, що коханий Едвард покинув її та поїхав із міста.

До речі, якщо хочете проявити креативність, то можете використати вампірську тематику, щоб оформити відео, яке вирізнятиметься з-поміж інших користувачів.

Слід зазначити, що коли відео буде готове, не забудьте використати головні теги: #aesthetic, #asmr, #twilight. Чим більше ключових тегів використаєте, тим більше шансів на те, що ролик стане одним із топових.

Що відомо про трек, який став легендою "Сутінок"

Пісня написана у дуеті американської співачки St. Vincent і американської інді-фолк групи Bon Iver. Композицію спеціально записували для вампірської саги у 2009 році.

Bon Iver & St. Vincent – Roslyn: слухати онлайн

Трек на платформі ютуб набрав мільйони переглядів, а у тіктоці під нього зняли більше, ніж 80 тисяч роликів. Такий успіх свідчить, що старання виконавців досі залишаються цінними для поціновувачів осінньої атмосфери та історії про вампірів.